На Петроградке установили знаки для лонгбордов и гироскутеров

Сообщество «Сегодня можно» установило информационные таблички вдоль велодорожек на улице Большая Зеленина. Они предупреждают, что дорожка предназначена не только для велосипедистов, но и пользователей логбордов, гироскутеров, самокатов, моноколес, скейтов и сегвеев. Таблички призывают быть вежливыми.

По словам активистов, горожане, передвигающиеся на вышеперечисленных видах транспорта, вынуждены выезжать на проезжую часть или тротуар. По их мнению, это можно и нужно делать на велодорожках. Помимо безопасности, это подчеркнет необходимость расширения сети велополос по всему городу.

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