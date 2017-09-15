На Петроградке установили знаки для лонгбордов и гироскутеров

Сообщество «Сегодня можно» установило информационные таблички вдоль велодорожек на улице Большая Зеленина. Они предупреждают, что дорожка предназначена не только для велосипедистов, но и пользователей логбордов, гироскутеров, самокатов, моноколес, скейтов и сегвеев. Таблички призывают быть вежливыми.

По словам активистов, горожане, передвигающиеся на вышеперечисленных видах транспорта, вынуждены выезжать на проезжую часть или тротуар. По их мнению, это можно и нужно делать на велодорожках. Помимо безопасности, это подчеркнет необходимость расширения сети велополос по всему городу.