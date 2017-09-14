Ubisoft, Epic Games и другие компании приедут в Петербург на форум о будущем игровой индустрии

Одна из крупнейших конференций в области игровой индустрии 4C впервые пройдет на Неве. На ней выступят представители Ubisoft, Epic Games, Wargaming, Arkane Studios и других всемирно известных компаний.

Конференция пройдет 22–23 сентября. Организаторы 4С объединились с командой West Game Development Forum, прошедшего в Петербурге в прошлом году, и заручились поддержкой компании Wargaming.

Спикеры 4С расскажут о новых трендах в гейм-дизайне, арте, звуке, технологиях, прогнозировании будущего и маркетинге. Итого – 11 секций. В частности, организаторы впервые заявили тему «новые медиа». В ее рамках обещают обсудить работу с блогерами, лидерами мнений и новые способы продвижения игр.

Программа насыщенная. Всего анонсированы выступления 80 спикеров не только из СНГ, но и из стран Европы, Австралии, Канады и США.Одновременно для докладов и воркшопов задействуют 6 залов.Также на конференции будет открыта официальная сертификация Unity.

«Наша цель — сделать 4С местом встречи самых изобретательных и увлеченных своим делом разработчиков со всего мира. На этой конференции говорят не о том, какова игровая индустрия сегодня, а о том, какой она станет через 5 или 10 лет», – поясняют организаторы 4С.

Конференция 4С conf4c.com впервые прошла в 2016 году в Киеве. Тогда ее посетили более 800 участников и 60 докладчиков из 14 стран мира, представлявших и инди-студии, и гигантов индустрии — Epic Games, 2K Games, Valve, EA Games и Unity Technologies.

По материалам «Фонтанки»