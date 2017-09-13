Пострадавшим при теракте в петербургском метро выплатят компенсации из пожертвований россиян

Фонд «Прерванный полет» выплатит компенсации пострадавшим в теракте 3 апреля. Деньги получат всего 25 человек. Об этом «Новой газете» сообщили в комитете по социальной политике.

Организация собрала деньги благодаря пожертвованиям людей со всей страны. Ранее Смольный отказал в в выплатах 15 пострадавшим в теракте по причине того, что эксперты не нашли подтверждения факту причинения вреда здоровью этих граждан.

По данным властей города, в теракте пострадали 103 человека. На компенсации подали заявки 82 человека, 67 из них эксперты установили причинение вреда.

«В числе 25 людей, признанных потерпевшими, есть люди, у которых нет какой-либо степени утраты здоровья. Возможно, они потеряли имущество или еще что-то, но такие выплаты бюджетом не предусмотрены. Мы приняли это во внимание — на основании их обращений в поликлиники или в больницы без госпитализации — и решили вопрос таким образом: выплатами из собранных благотворителями денег», — сообщил Александр Ржаненков, председатель комитета по социальной политике.

Что касается сумм выплат, то по предварительным данным, признанные потерпевшими получат по 50 тысяч рублей, а те, кто имеет соответствующие медицинские документы - по 100 тысяч. Граждане, которые прошли лечение в стационаре получат 150 тысяч рублей. При этом, в комитете признали, что в законодательстве есть недоработки, которые помешали изначально выплатить компенсацию всем 25 пострадавшим.

Напомним, взрыв в петербургском метро произошел 3 апреля 2017 года. В результате теракта погибли 16 человек.