Фоторепортаж: как в Петербурге прошел 100-тысячный крестный ход

В минувший вторник, 12 сентября, в центре Петербурга прошел крестный ход в честь дня перенесения мощей Александра Невского и дня Ништадтского мира. По данным МВД, в шествии приняли участие более 100 тысяч человек. Весь Невский проспект перекрыли на три часа. Во главе колонны шли депутат Государственной думы Виталий Милонов и спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров. Помимо верующих и учеников духовных школ в крестном ходе участвовали фанаты футбольного клуба «Зенит» и казаки, а Александро-Невская лавра, где покоятся мощи князя, объявила конкурс селфи для участников шествия.



