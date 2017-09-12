В Петербурге студенты за участие в крестном ходе получат 1700 рублей

Студенты колледжа при Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) за участие в крестном ходе по Невскому проспекту в честь Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского получат 1700 рубле, пишет «ЗАКС.Ру» со ссылкой на одну из участниц шествия.

Как отмечает издание, несколько других студентов рассказали, что на ход пришли по своей инициативе. В колонне, которая собралась у Казанского собора, присутствует много учащихся различных образовательных учреждений города — СПбГУПТД, РАНХиГС, университета им. Лесгафта. Среди участников хода не только представители духовенства, но и радикальных православных движений — «Сорок сороков», а также «Невской дружины» и движения против абортов «Воины жизни».

Мероприятие проводится Санкт-Петербургской епархией РПЦ и региональной общественной организацией «Молодежная палата Санкт-Петербурга». Крестный ход возглавляет митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Из светских властей в шествии принимают участие вице-губернаторы Игорь Албин и Константин Серов, спикер ЗС Вячеслав Макаров, депутаты Госдумы Игорь Дивинский и Виталий Милонов.

В первую половину дня закроют Невский проспект от Казанской улицы до площади Александра Невского и по самой площади. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», весь центр города стоит в пробке, затор скопился на прилегающий к Невскому проспекту улицах, самая большая пробка — в районе моста Александра Невского, который внезапно закрыли для автомобилистов.

По материалам «ДП»