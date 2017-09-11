Петербург вошел в тройку наиболее стрессовых регионов России, сообщает служба исследований HeadHunter (НН). Практически каждый четвертый работающий петербуржец (23%) фактически живет в состоянии стресса.

В целом по стране этот показатель составляет 18%. Возглавляет список «стрессовых» регионов Орловская область — там 35% опрошенных сотрудников заявляют о ежедневном нервном напряжении на работе. Далее следуют Ярославская и Тамбовская области (25%), замыкает тройку Ленинградская и Нижегородская области, а также Петербург (23%).

Самыми неспокойными оказались профессии, связанные со страхованием — в это сфере 31% опрошенных признались, что регулярно испытывают на работе стресс. Представители сфер «Консультирование», «Закупки», «Управление персоналом», «Туризм, гостиницы, рестораны» также ежедневно страдают от нервного перенапряжения. Рабочие профессии оказались куда более спокойными: 62% опрошенных заявили, что страдают от стресса на работе редко или никогда. Также комфортными условия оказались у работников спортивной и фитнес-индустрии (51%), молодых специалистов (49%), представителей сфер «Безопасность» (46%) и «Добыча сырья» (45%).

В большинстве случаев (49%) жителей Петербурга «вгоняет» в стрессовое состояние слишком большой объем работы, еще 40% опрошенных отметили несоблюдение сроков. На эмоциональное состояние 32% респондентов влияют ссоры с начальством. Кроме того, причиной душевного дисбаланса может оказаться и недовольство качеством выполненных задач (личное или со стороны коллег/начальства) и слишком быстрый темп работы, отмечает HH.

По результатам общероссийского опроса, женщины чаще реагируют на неприятности на работе, чем мужчины. Более 20% представительниц прекрасного пола ежедневно страдают от эмоциональных переживаний, в то время как мужчин, регулярно испытывающих стресс, насчитывается всего 15%. По данным НН, наиболее подвержены стрессу работники в возрасте 25-45 лет: две трети российских респондентов указали, что испытывают стресс на работе каждый день или несколько раз в месяц.

В качестве способа борьбы со стрессом половина респондентов назвала хобби. 46% снимают душевное напряжение общением с друзьями, а 24% — с коллегами. Каждый пятый опрошенный признался, что принимает успокоительное, а 16% — алкоголь. К помощи психологов прибегают только 3% участников опроса.

Опрос проводился Службой исследований HeadHunter 13 по 27 июля 2017 года среди 11 545 офисных сотрудников.

По материалам «ДП»