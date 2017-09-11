Петербург вошел в тройку наиболее стрессовых регионов России

Петербург вошел в тройку наиболее стрессовых регионов России, сообщает служба исследований HeadHunter (НН). Практически каждый четвертый работающий петербуржец (23%) фактически живет в состоянии стресса.

В целом по стране этот показатель составляет 18%. Возглавляет список «стрессовых» регионов Орловская область — там 35% опрошенных сотрудников заявляют о ежедневном нервном напряжении на работе. Далее следуют Ярославская и Тамбовская области (25%), замыкает тройку Ленинградская и Нижегородская области, а также Петербург (23%).

Самыми неспокойными оказались профессии, связанные со страхованием — в это сфере 31% опрошенных признались, что регулярно испытывают на работе стресс. Представители сфер «Консультирование», «Закупки», «Управление персоналом», «Туризм, гостиницы, рестораны» также ежедневно страдают от нервного перенапряжения. Рабочие профессии оказались куда более спокойными: 62% опрошенных заявили, что страдают от стресса на работе редко или никогда. Также комфортными условия оказались у работников спортивной и фитнес-индустрии (51%), молодых специалистов (49%), представителей сфер «Безопасность» (46%) и «Добыча сырья» (45%).
В большинстве случаев (49%) жителей Петербурга «вгоняет» в стрессовое состояние слишком большой объем работы, еще 40% опрошенных отметили несоблюдение сроков. На эмоциональное состояние 32% респондентов влияют ссоры с начальством. Кроме того, причиной душевного дисбаланса может оказаться и недовольство качеством выполненных задач (личное или со стороны коллег/начальства) и слишком быстрый темп работы, отмечает HH.

По результатам общероссийского опроса, женщины чаще реагируют на неприятности на работе, чем мужчины. Более 20% представительниц прекрасного пола ежедневно страдают от эмоциональных переживаний, в то время как мужчин, регулярно испытывающих стресс, насчитывается всего 15%. По данным НН, наиболее подвержены стрессу работники в возрасте 25-45 лет: две трети российских респондентов указали, что испытывают стресс на работе каждый день или несколько раз в месяц.

В качестве способа борьбы со стрессом половина респондентов назвала хобби. 46% снимают душевное напряжение общением с друзьями, а 24% — с коллегами. Каждый пятый опрошенный признался, что принимает успокоительное, а 16% — алкоголь. К помощи психологов прибегают только 3% участников опроса.

Опрос проводился Службой исследований HeadHunter 13 по 27 июля 2017 года среди 11 545 офисных сотрудников.

По материалам «ДП»

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Петербург впервые стал одним из самых чистых городов России

Елена Батурина возглавила список богатейших женщин России

Татьяна Толстая, Евгений Водолазкин и другие вошли в рейтинг лучших русских писателей

Рейтинг: 10 самых дорогих квартир для аренды в Петербурге

Россия чаще других стран требует у Google удалить контент из интернета

Ленинградский зоопарк вошел в ТОП самых популярных в России

СПбГУ и Политех отметили в Шанхайском предметном рейтинге

Опубликован список 100 величайших фильмов