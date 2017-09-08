В Петербурге 9 сентября пройдет Loshadka Prty

9 сентября в Петербурге запланирован «парад любви» и «массовый кураж» — вечеринка Loshadka Prty в клубе «Центральная станция». Мероприятие по традиции пройдет в свободном духе европейских вечеринок. Фотоотчеты с Loshadka Prty, как правило, пользуются большой популярностью даже среди тех, кто не является завсегдатаем подобных мероприятий.

За музыкальное сопровождение фрик-вечера будут отвечать DJ Boomer, OHOTA. DJ Kosinus, Holod, E-Zoom, Dim Po, Estrin и другие. По словам организаторов, на вечере разнузданных нравов также ожидается выступление Vogue Extravagant Perfomance.