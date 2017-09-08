UPD: Три эрмитажных кота погибли после пожара в музее

Пятый канал со ссылкой на очевидцев сообщает, что при пожаре в музее погибли три эрмитажных кота. О гибели котов также пишет телеграм-канал Mash. В пресс-службе Эрмитажа не стали комментировать эту информацию.

Напомним, 8 сентября в Эрмитаже около полудня произошло задымление. К музею подъехали 15 пожарных расчётов, возгоранию присвоили третий номер сложности.

В 12:40 возгорание было ликвидировано. В МЧС сообщили, что во время тушения пожара эвакуировали 20 человек.