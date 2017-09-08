15 пожарных расчетов выехали к Эрмитажу из-за задымления

Первые сообщения о том, что якобы в Зимнем дворце пожар, появились в социальных сетях около полудня 8 сентября. В пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу «Фонтанке» сообщили, что поступила информация о задымлении в главном здании на Дворцовой набережной. Так как музей — важнейший объект исторического и культурного мирового наследия, то заявке автоматически присвоили третий номер сложности, и для ее проверки на место отправили 15 пожарных расчетов.