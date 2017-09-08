15 пожарных расчетов выехали к Эрмитажу из-за задымления
Первые сообщения о том, что якобы в Зимнем дворце пожар, появились в социальных сетях около полудня 8 сентября. В пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу «Фонтанке» сообщили, что поступила информация о задымлении в главном здании на Дворцовой набережной. Так как музей — важнейший объект исторического и культурного мирового наследия, то заявке автоматически присвоили третий номер сложности, и для ее проверки на место отправили 15 пожарных расчетов.
В самом музее «Фонтанке» сообщили, что имеется информация о дыме в районе Телеграфной лестницы. Эвакуации из музея нет, он работает в штатном режиме.
По материалам «Фонтанки»
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