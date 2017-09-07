Из-за вспышки на Солнце над Петербургом пройдет северное сияние

Мощная вспышка на Солнце может спровоцировать северное сияние над Петербургом, рассказал РИА Новости в четверг, 7 сентября, старший научный сотрудник Пулковской лаборатории Сергей Смирнов.

«В Петербурге северное сияние может быть с большой вероятностью, однако из-за сильной облачности горожане его могут не увидеть. Например, сейчас облачность над городом составляет два яруса. Так что наблюдать за этим явлением лучше за городом», — заявил он.

Смирнов отметил, что обычно возмущения геомагнитного поля длятся несколько суток, поэтому северное сияние можно будет увидеть и на выходных.

6 сентября в результате слияния двух крупнейших групп солнечных пятен на Солнце произошла мощнейшая вспышка за последние 12 лет. Ученые присвоили ей класс X9.3.

По прогнозам ученых, вспышка вызовет сильную магнитную бурю. Она, в свою очередь, может привести к ухудшению самочувствия людей, страдающих хроническими заболеваниями, и гипертоников.

По материалам «ДП»