Спасатели предупреждают о сильном тумане в пятницу

Ночью и утром пятницы, 9 сентября, Петербург окутает сильный туман, предупреждает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Согласно прогнозу, ветер днем ожидается юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +13...+15 градусов.

По прогнозу синоптиков, дожди будут идти в городе до 15 сентября, но в грядущие выходные ожидается потепление — 10 сентября воздух прогреется до 20 градусов.

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