Сеть «Практик» расширяет общественное рабочее пространство на Набережной канала Грибоедова

На набережной канала Грибоедова, 99 создатели сети «Практик» расширяют общественное рабочее пространство. Об этом представитель «Практика» сообщил «Собака.ru».

«В связи с тем, что все помещения на Советской улице закончились уже давно, а спрос продолжался, мы уже несколько месяцев были в поиске нового места. Особняк на Набережной канала Грибоедова сразу понравился, в первую очередь, своими видами из окон и отсутствием стандартными для бывших офисных помещений стеклопакетами.», — рассказал коммерческий директор сети Роман Шолк.

По его словам, в новый проект уже въезжают первые арендаторы, среди которых несколько бывших резидентов пространства «Тайга», которое объявило о своем закрытии 31 августа. Другие рабочие пространства сети «Практик» работают на 7-й Советской улице и на Суворовском проспекте. Более подробная информация о тарифах представлена на сайте сети. На данный момент сеть продолжает отбор новый резидентов — подать заявку можно в официальных группах «Практика» в соцсетях.