Петербург поборется за международную туристическую премию World Travel Awards

Петербург вошел в шорт-лист нескольких номинаций международной премии World Travel Awards. Как сообщили 6 сентября в комитете по туризму, город поборется за такие награды, как «Лучший город Европы для непродолжительных поездок 2017» (Europe's Leading City Break Destination 2017), «Лучшее европейское городское направление 2017» (Europe's Leading City Destination 2017) и «Лучшее европейское круизное направление 2017» (Europe's Leading Cruise Destination 2017). Конкурентами Петербурга в этих номинациях стали Афины, Барселона, Лондон, Париж, Канны, Копенгаген, Осло и другие.

Церемония вручения наград World Travel Awards состоится 30 сентября 2017 года – впервые в России и в Петербурге. Об этом «Собака.ru» сообщили организаторы мероприятия. В церемонии примут участие представители правительства Санкт-Петербурга, а также председатель комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев. Город получил право ее проведения после того, как стал обладателем двух премий World Travel Awards: в номинации «Лидирующее культурно-туристическое направление Мира 2016» (World’s Leading Cultural City Destination 2016) и «Лучшее туристическое направление Европы 2015» (Europe's Leading Destination 2015).

Премия World Travel Awards была учреждена в 1993 году. Она считается наиболее престижной наградой в области туризма и ежегодно вручается победителям в разных номинациях после того, как тысячи туристов и специалистов индустрии проголосуют за одного из кандидатов. Одними из определяющих параметров для выявления победителя являются безопасность города, развитая инфраструктура и гостиничная сеть.

По материалам «Фонтанки»