Начало рабочей недели в Петербурге ожидается без осадков

В Петербурге синоптики обещают жителям и гостям города начало рабочей недели без осадков. Температура воздуха в ночь с 3 на 4 сентября +9...+11 градусов. Днем 4 сентября столбики термометров поднимутся до +16...+18 градусов. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Днем ожидается переменная облачность, но без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с.

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