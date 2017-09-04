Начало рабочей недели в Петербурге ожидается без осадков

В Петербурге синоптики обещают жителям и гостям города начало рабочей недели без осадков. Температура воздуха в ночь с 3 на 4 сентября +9...+11 градусов. Днем 4 сентября столбики термометров поднимутся до +16...+18 градусов. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Днем ожидается переменная облачность, но без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с.