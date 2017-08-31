В Петербурге 1 сентября ограничат движение из-за Курбан-Байрама

Утром 1 сентября на Каменноостровском проспекте и улице Куйбышева появятся дорожные ограждения — произойдет это в районе Соборной мечети, где пройдет празднование Курбан-байрама.

Помимо этого, с 05:30 до половины одиннадцатого дня закроют проезд по прилегающим к мечети улицам. В частности, Кронверкскому проспекту.

Ранее сообщалось, что часть школ Петроградского района могут провести торжественные линейки 1 сентября в зданиях, а не на улице в связи с мусульманским праздником.

По материалам «Фонтанки»