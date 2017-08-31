В Петербурге пройдет неделя института «Стрелка»

С 30 сентября по 8 октября Институт «Стрелка» и компания «Газпром нефть» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» проведут Неделю «Стрелки» в Санкт-Петербурге. В течение семи дней горожане смогут посетить лекции, воркшопы, дискуссии и кинопоказы, посвященные новым подходам к изучению и развитию города. Как сообщили организаторы проекта «Собака.ru», их целью является выстраивание диалога с международными экспертами, локальными специалистами и местными жителями, а также поиск неочевидных возможностей для раскрытия потенциала города.



С лекциями в Петербург приедут Трой Конрад Террьен — куратор и консультант по внедрению инновационных технологий в музее Гуггенхайма и профессор Колумбийского университета, а также британец Лиам Янг — один из главных представителей движения так называемой «спекулятивной архитектуры», основатель научно-исследовательского центра Tomorrow’s Thoughts Today и студии Unknown Fields Division.

Полная программа лекций и мероприятий будет известна 11 сентября. Основными площадками станут открытая киностудия «Лендок» и пространство «Порт Севкабель». Вход свободный.



