У Казанского собора автомобиль вылетел на тротуар и сбил четырех человек

Около 01:20 31 августа на Невском проспекте у Казанского собора автомобиль вылетел на тротуар и сбил четверых пешеходов. Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП».

Пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести с серьезными травмами. Свидетели аварии отметили, что водитель вел себя неадекватно. После столкновения он пытался убежать, но его остановили.

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