Петербургский метрополитен ищет кинологов для работы на станциях

Петербургский метрополитен ищет кинологов в качестве эксперимента, который запланирован на октябрь и ноябрь текущего года. Специалисты должны будут ежедневно патрулировать станции подземки.

Меры безопасности усилят в верхних и нижних вестибюлях станций. Руководство метрополитена ориентируется на европейский опыт — привлечение кинологов с собаками является наиболее эффективным способом обнаружения опасных объектов.

Каких-либо конкретных требований к породе собак нет — самое главное, это способность животных работать с гексогеном, тетрилом, тротилом, бездымным порохом и селитрой. Помимо этого, собаки должны быть хорошо обучены и не создавать опасности для пассажиров.