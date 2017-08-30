В Петербурге обещают тепло в ближайшие три дня

В Петербурге еще несколько дней, в том числе 1 сентября, сохранится летняя погода, следует из прогноза ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Так, по данным синоптиков, сегодня, 30 августа, воздух в городе прогреется до 19-21 градусов тепла. Однако будет ветрено. Южный и юго-западный ветер, как предупреждают в городском управлении МЧС, будет дуть со скоростью 12-15 метров в секунду.

Последний день лета, 31 августа, по данным синоптиков, не обойдется без небольшого дождя. Температура воздуха будет держаться на отметке 19-21 градус.

В День знания, 1 сентября, которое в этом году выпало на пятницу, также ожидается кратковременный дождь. При этом в первый день осени в городе даже немного потеплеет, стрелка термометра поднимется до 20-22 градусов. Умеренный ветер будет дуть с юга, запада и юго-запада.

По материалам «ДП»

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