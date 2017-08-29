В Петербурге пройдет первая выставка современного искусства о блокаде
С 8 сентября по 22 октября в Петропавловской крепости пройдет первая выставка современного искусства, посвященная блокаде Ленинграда — на экспозиции «Тихие голоса» представят аудио- и видео инсталляции современных петербургских медиа-художников.
Целью проекта-исследования является поиск новых визуальных образов в разговоре о блокаде Ленинграда, а также новых способов говорить об этом сложном для жителей Петербурга историческом периоде путем привлечения современных технологий.
Участники выставки исследуют повседневную жизнь человека в осажденном городе. Основой исследований послужили доступные исторические публикации, архивные источники и частные свидетельства. Художники с помощью современных визуальных форм рассказывают о стойкости и силе людей, переживших тяжелейшие испытания во время Великой отечественной войны.
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