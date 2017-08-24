В центре Петербурга закроют движение для съемок фильма Серебренникова о Цое

В центре Петербурга 26 августа на семь часов закроют движение в районе пересечения Новгородской и 8-й Советской улицы, где будут снимать фильм «Лето» о Викторе Цое арестованного ранее режиссера Кирилла Серебренникова. Как уточняют в КРТИ, с 1.00 до 8 часов утра нельзя будет проехать в районе пересечения 8-й Советской улицы, Новгородской улицы и Старорусской улицы. Съемки будет вести ООО «Хайпфилм».

Кроме того, на эти выходные ограничат движение в центре еще для двух мероприятий. Так, с 10.00 25 августа до 10.00 понедельника, 28 августа, в связи с мероприятием «День русской музыки» движение будет закрыто на участке Инженерной улицы, прилегающему к площади Искусств. С 26 августа движение транспорта в связи с проведением Кубка телеканала «Охотник и рыболов» закроют с 6 часов утра до 20 часов. Автомобилистам придется объезжать участок от Гаванского переулка до д. 14 по Угольной улице.

Режиссер Кирилл Серебренников был задержан в ночь на 22 августа на съемках фильма в Петербурге. 23 августа он был отправлен под домашний арест по делу о хищении 68 млн рублей, выделенных основанной им компании «Седьмая студия». Серебренников отказывается признать себя виновным и называет обвинение абсурдным. С его речью в зале заседаний можно ознакомиться здесь. Многие деятели культуры поддержали художественного руководителя «Гоголь-центра», а в суде за него поручились более 30 человек, в числе которых Константин Хабенский, Чулпан Хаматова, Константин Эрнст, Андрей Малахов, и многие другие. У здания Басманного суда Москвы прошла акция с участием более 500 человек в его поддержку. С заявлением в поддержку Серебренникова также выступил скрипач и дирижер Гидон Кремер. 

Съемки фильма начались 27 июля. Он затрагивает период конца 70 — начала 80 годов, когда 18-летний Виктор Цой готовился и записывал свой первый альбом. По замыслу создателей сюжет картины будет построен на малоизвестных фактах биографии музыканта. «Создателям предстоит воссоздать атмосферу питерского рок-клуба, „квартирников“ и всей эпохи рождения русского рока», — пояснили в пресс-службе проекта. Премьера фильма была намечена на осень 2018 года.

По материалам «ДП»

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