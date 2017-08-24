Петербургские коммунальщики приклеили скотчем к мертвым деревьям ветки (вместо озеленения)

Петербургские коммунальщики вместо того, чтобы провести комплексное озеленение территории сада Ткачей на улице Бабушкина, приклеили скотчем к засохшим деревьям ветки с листвой. Об этом сообщил «Общероссийский народный фронт». 

«Посетители сада рассказывают, что раньше это были красивые рябины, но из-за отсутствия должного ухода они погибли, и долгое время никого из садовников не беспокоили. А два дня назад ожившие рябиновые саженцы превратились в раскидистые ивы. Накануне днем жители соседних домов видели 10 человек, которые осматривали сад, и сделали вывод, что к их приезду и готовились работники, „озеленив“ мертвые деревья», — сообщает ОНФ.

Стоит отметить, что в этом году сад Ткачей будет представлен на городской конкурс «Уютный сад».

Фото: ОНФ

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