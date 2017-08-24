В Петербурге могут возобновить выдачу американских виз

Заместитель главы дипмиссии США в России Джон Теффт заявил, что Вашингтон может изменить свое решение об ограничении выдачи виз российским гражданам. Об этом сообщает РИА Новости.

После 1 сентября власти США рассмотрят возможность возобновления выдачи виз россиянам в регионах и увеличения количества собеседований.

Ранее посольство США в России объявило, что с 23 августа 2017 года приостанавливает выдачу неиммиграционных виз в российских регионах из-за дефицита сотрудников дипмиссии.

Лавров заявил, что США перестает выдавать визы, чтобы устроить цветную революцию в РФ.

С 1 сентября собеседования будут проводиться только в посольстве в Москве. С 21 августа началась отмена собеседований, назначенных в консульствах в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. В других регионах выдача виз приостановлена на неопределенный срок. Мы попытались разобраться, как петербуржцы смогут получить визу в новых условиях.

В свою очередь, по словам представителя американской дипмиссии, граждане России могут получить визу США в любой стране, где сроки рассмотрения заявки на ее оформления меньше, чем в Москве.

По материалам «ДП»