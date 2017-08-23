Пять петербургских кинотеатров проведут бесплатные киносеансы

В воскресенье, 27 августа, в пяти петербургских кинотеатрах («Родина», «Восход», «Ленфильм», «Мираж на Большом» и «Мираж Синема» в Колпине) пройдет всероссийская акция «Ночь кино», в рамках которой бесплатно покажут фильмы, которые были выбраны с помощью зрительского голосования. Это картины «Кухня. Последняя битва», «Время первых», «28 панфиловцев» и «Снежная королева — 3: Огонь и лед».

Начало сеансов в 20:00.