Пять петербургских кинотеатров проведут бесплатные киносеансы

В воскресенье, 27 августа, в пяти петербургских кинотеатрах («Родина», «Восход», «Ленфильм», «Мираж на Большом» и «Мираж Синема» в Колпине) пройдет всероссийская акция «Ночь кино», в рамках которой бесплатно покажут фильмы, которые были выбраны с помощью зрительского голосования. Это картины «Кухня. Последняя битва», «Время первых», «28 панфиловцев» и «Снежная королева — 3: Огонь и лед».

Начало сеансов в 20:00.

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