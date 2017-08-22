Петербургские активисты устроили Марсово поле у Смольного

Активисты петербургского движения «Весна» устроили акцию протеста у Смольного. Это стало ответом на решение городского правительства запретить гайд-парк на Марсовом поле после митинга 12 июня, собравшего около 10 тыс. участников. Молодые люди развернули плакат с надписью «Теперь гайд-парк будет здесь» и зажгли фаеры. Акция продлилась всего пару минут, после чего все ее участники были задержаны полицией и доставлены в 76-й отдел.

Петербургские власти решили запретить гайд-парк на Марсовом поле после обращений общественников, которые запротестовали, что массовые митинги в Петербурге проводятся на месте захоронений жертв революции. Жалобы в Смольный стали поступать после последней антикоррупционной акции Алексея Навального, которая прошла 12 июня. Тогда полиция жестко задерживала участников демонстрации и случайных прохожих, оказавшихся в этом месте. Всего в отделениях полиции оказались более 500 человек, около 200 из которых приговорили к административному аресту на сроки от трех до 15 суток и различным штрафам.