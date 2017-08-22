Вице-губернатор Игорь Албин обвинил бакланов в протечке крыши стадиона на Крестовском

Протечки крыши стадиона «Санкт-Петербург» объясняются в том числе несовершенной защитой от птиц. Об этом заявил вице-губернатор города Игорь Албин в интервью изданию «Спорт день за днем».

«Она (Крыша. — Прим. ред.) выдерживает потрясающую нагрузку — до 400 кг на квадратный метр. Казалось бы, какие тут могут быть трудности? Оказалось, неправильно работает защита от птиц. Есть такая известная птица — баклан, которая своим мощным клювом разрушает цельность пленки. Птица долбит клювом светоотражающую пленку на крыше. И это приводит к дефектам, которые, в свою очередь, в непогоду пропускают влагу. Чтобы избежать таких повреждений, необходимо доработать проект защиты, который сейчас работает неправильно», — подчеркнул вице-губернатор.

Также, по его словам, с крышей стадиона есть и другие трудности, например, с водоотведением. Албин заявил, что эти недочеты были выявлены в процессе эксплуатации.

В Twitter уже появился аккаунт баклана с Крестовского. Вице-губернатор уже подписался на его страницу. «Игорь Николаевич, за мощный клюв спасибо. Приятно, чего уж там», – гласит один из первых твитов птицы.

По материалам «ДП».