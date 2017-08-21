Манижа и «Мегаполис» выступят на фестивале «Антон тут рядом» на Новой Голландии

2 сентября на острове «Новая Голландия» в четвертый раз пройдет фестиваль «Антон тут рядом» в поддержку одноименного Центра обучения и социальной реабилитации для людей с аутизмом. Мероприятие продлится с 12:00 до 22:00. Об этом «Собака.ru» сообщили его организаторы.

Гостей фестиваля познакомят с программами центра и расскажут о его событиях. В этом году будут представлены новые интерактивные площадки и форматы, которые покажут мир глазами человека с аутизмом и расскажут, как каждый житель Петербурга может внести свой вклад в решение задачи по включению людей с этим диагнозом в общество.

На фестивале также можно будет послушать музыку, посмотреть кино, присоединиться к театральной прогулке, поиграть в настольные игры, заняться творчеством в мастерских. На протяжении всего времени будут работать главная музыкальная сцена, на которой выступят исполнительница песен на стыке blue eyed soul и этно, певица Манижа, квартет электронщиков D-Pulse, группа «Мегаполис» с композициями из альбомов «Супертанго» и «Из жизни планет» и оркестр «Антон тут рядом» с участием студентов Центра.

Помимо этого, состоится показ фильма «Анимированная жизнь» про мальчика с аутизмом. В основе сюжета ленты лежит книга-бестселлер, написанная отцом главного героя, писателем и журналистом Роном Саскиндом, который получил за нее Пулитцеровскую премию.

В новом здании «Бутылка» можно будет извлечь звуки прикосновением к другому человеку вместе с Playtronica. Music Through Skin, а также стать дирижером SPB Blindfold Orchestra, где музыканты играют и поют с завязанными глазами, а дирижер прикосновением подает знак, кому и когда начинать играть, останавливаться или солировать. Каждый пришедший сможет стать танцором на мастер-классе

голландского хореографа, автора программ Международного фонда «Танец для здоровья» (Dance for Health) Эндрю Гринвуда, или актером в интерактивном спектакле Михаила Патласова Science theatre project Genezis. Empathy. Спектакль проходит в форме участия всех присутствующих в эксперименте,

результаты которого зависят от действия публики.

В программе также: мастер-классы мастерских «Антон тут рядом», где можно будет создать свое собственное изделие, зона виртуальной реальности, детская площадка и многое другое. Подробнее можно узнать здесь.

Вход на фестиваль будет осуществляться за свободное пожертвование, а участие в интерактивных площадках — за небольшую фиксированную сумму. При входе на фестиваль можно приобрести браслет, который обеспечит проход на все площадки без очереди. Все пожертвования будут направлены на развитие программ Центра «Антон тут рядом».