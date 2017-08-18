Петербург занял предпоследнее место среди городов мира по росту цен на элитное жилье

Петербург наряду с Москвой занял последние места в рейтинге городов по темпам роста цен на элитное жилье в первом полугодии 2017 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Исследование провело агентство Prime Global Cities Index. Оно утверждает, что темпы роста цен в российских столицах продемонстрировали отрицательную динамику.

Так, Петербург занял 40-е место в списке: снижение цен на элитное жилье составило 8 %. Москва заняла последнее место — цены в столице снизились на 9,4 %.