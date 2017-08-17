К 2019 году в Петербурге появится еще 44 км велодорожек

Смольный обещает в будущем году провести проектно-изыскательские работы по созданию 18 маршрутов для велосипедистов, общая протяженность которых составит 43,8 км. Обустроят велодорожки к 2019 году. Об этом на своей странице в Telegram заявил вице-губернатор Игорь Албин.

По его словам, на совещании с Городским центром управления парковками Санкт-Петербурга он отметил, что вопрос обустройства дорожек для велосипедов решается недостаточно квалифицированно. К концу 2017 года в Петербурге должно быть открыто 40 км дорожек, но работы на данный момент выполнены на 76% (31,3 км).

В 2017 году КРТИ планирует открыть четыре новых велосипедных маршрута. На реализацию проектов комитет запросил из бюджета 130 млн рублей, а в рамках проекта «Твой бюджет» предусмотрено еще 4,5 млн рублей для велодорожки на набережной реки Фонтанки. Победителями конкурсов на проведение проектно-изыскательских работ по созданию четырех веломаршрутов стали Гильдия современных проектов из подмосковного города Люберцы и петербургский институт «Стройпроект».

По материалам «ДП».