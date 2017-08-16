23 редких кадра Петербурга: как город поменялся с 1970-х?

В музее современного искусства Эрарта проходит выставка петербургского фотографа и архитектора Владимир Антощенкова, запечатлевшего эволюцию застройки города. Мы выбрали самые яркие иллюстрации перемен: Васильевский остров без ЗСД и панорамы без заводских труб.

Снимать Петербург Владимир Антощенков начал еще в 1970-х годах. Модное для советского Ленинграда хобби с годами стало источником уникальной информации о том, как эволюционировал город.

В архитектурном архиве можно полюбоваться на Петербург без намыва на Васильевском острове и ЗСД, без многочисленных заводских труб на горизонте и новых оконных проемов в исторических стенах.

Выставка Владимира Антонщенкова до 9 октября в Эрарте.

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