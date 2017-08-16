С 31 августа по 3 сентября в Петербурге во второй раз проведут фестиваль «Ленинградские мосты», в рамках которого на пешеходных мостах города состоятся концерты Шуры Кузнецовой, Malinen, «Зимавсегда» и других музыкантов. Об этом «Собака.ru» рассказали организаторы мероприятия.

«В этом году в лайнапе будет преобладать акустика, без громких битов. Мы стремимся к душевности, чтобы фестиваль стал самым теплым и красивым событием года, и уже с нетерпением готовим следующий, где масштаб фестиваля вырастет в 10 раз», — отметил продюсер Дмитрий Караневский.

Мероприятие пройдет на Банковском, Итальянском и Малоконюшенном мостах. Имена всех участников и подробное расписание будет известно в официальном группе фестиваля в «ВКонтакте» 25 августа.