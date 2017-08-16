В Петербурге появилась социальная реклама с призывом к доносам

Комитет по печати Петербурга разместил в вагонах метро социальную рекламу. На плакатах горожан спрашивают: «А вы знаете, кто живет рядом с вами?»

В качестве примера приведены бабушка, мужчина в очках, радующаяся девушка и парень в черной куртке. «Бдительность — залог безопасности», — утверждается на плакате.

 

 

Как объяснили 15 августа «Фонтанке» в комитете по печати, замысел рекламы — профилактика терроризма. Предполагается, что гражданин, заподозрив своего соседа в неладном, должен обратиться в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти или в ФСБ.

По материалам «Фонтанки».

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