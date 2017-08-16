Уикенд в Петербурге: с 17 по 20 августа

19 августа Музей стрит-арта

Лекция «Зарождение уличной культуры в мирe и в CCCP»



Первый советский и российский уличный художник Вадим «Крыс» Мейкшанс, создатель первого в СССР задокументированного граффити, расскажет о зарождении стрит-арт культуры в мировом масштабе: от росписи зданий в 1917 году до начала хип-хоп движения в СССР 80-х. Слушатели также узнают об истории развития брейкданса и DJ-инга в СССР и России. Начало в 14:00