Анимационный фильм о буднях эмоджи, Ресторанный день, лекции первого советского граффитиста и создателей Инстаграм-аккаунта Пышечной — в эти выходные скучать не придется.
Уикенд в Петербурге: с 17 по 20 августа
с 17 августа
Телохранитель киллера» /The Hitman's Bodyguard
Комедийный боевик, в котором Райн Рейнольдс, Сэмюэл Л. Джексон, Сельма Хайек и Гари Олдман соревнуются, кто же больше раз использует обсценные слова на единицу экранного времени. Один из лучших в мире телохранителей (Рейнольдс) должен гарантировать безопасность профессиональному киллеру (Джексон), от которого не раз защищал своих клиентов.
Комедийный боевик, в котором Райн Рейнольдс, Сэмюэл Л. Джексон, Сельма Хайек и Гари Олдман соревнуются, кто же больше раз использует обсценные слова на единицу экранного времени. Один из лучших в мире телохранителей (Рейнольдс) должен гарантировать безопасность профессиональному киллеру (Джексон), от которого не раз защищал своих клиентов.
с 17 августа
«Эмоджи фильм» / The Emoji Movie
У всех должны быть свои 15 минут славы – даже у эмоджи – решили создатели анимационной картины о буднях смайликов. В основе сюжета – практически экзистенциальная трагедия одного из символов. Живя в Текстополисе (да-да), он не может определиться, какую же эмоцию хочет выражать.
У всех должны быть свои 15 минут славы – даже у эмоджи – решили создатели анимационной картины о буднях смайликов. В основе сюжета – практически экзистенциальная трагедия одного из символов. Живя в Текстополисе (да-да), он не может определиться, какую же эмоцию хочет выражать.
с 17 августа
«Призраки Исмаэля» / Les fantômes d'Ismaël
Французская картина Арно Деплешена с Шарлоттой Генсбур, Марион Котийяр, Матьё Амальриком и Луи Гаррелем открывала в этом году Каннский кинофестиваль. У кинорежиссера Исмаэля двадцать лет назад исчезла жена. Спустя годы он смог начать новые отношения, но любовную идиллию разрушает неожиданно вернувшаяся из небытия Карлотта.
Французская картина Арно Деплешена с Шарлоттой Генсбур, Марион Котийяр, Матьё Амальриком и Луи Гаррелем открывала в этом году Каннский кинофестиваль. У кинорежиссера Исмаэля двадцать лет назад исчезла жена. Спустя годы он смог начать новые отношения, но любовную идиллию разрушает неожиданно вернувшаяся из небытия Карлотта.
с 17 августа
«Клятва» / Eidurinn
Редкий в российском прокате (да и в мировом) образец исландского кино. Дочь известного хирурга Финнура начинает встречаться с молодым человеком, который подсаживает ее на наркотики. Стараясь спасти ее от бойфренда, врач встает на путь насилия, с которого уже не свернуть.
Редкий в российском прокате (да и в мировом) образец исландского кино. Дочь известного хирурга Финнура начинает встречаться с молодым человеком, который подсаживает ее на наркотики. Стараясь спасти ее от бойфренда, врач встает на путь насилия, с которого уже не свернуть.
с 17 августа
«Сусана, ты меня убиваешь» / Me estás matando Susana
Продюсер «Фриды» Роберто Снейдер снял мелодраму о том, как инфантильный красавчик-актер в исполнении Гаэля Гарсиа Берналя наконец-то взрослеет, пройдя своеобразную инициацию. Жена Элихио, устав от его несерьезности, сбегает из Мексики в США. Не желая с этим мириться, он упрямо отправляется вслед за Сусаной.
Продюсер «Фриды» Роберто Снейдер снял мелодраму о том, как инфантильный красавчик-актер в исполнении Гаэля Гарсиа Берналя наконец-то взрослеет, пройдя своеобразную инициацию. Жена Элихио, устав от его несерьезности, сбегает из Мексики в США. Не желая с этим мириться, он упрямо отправляется вслед за Сусаной.
16-20 августа
Арт-клуб «Книги и кофе»
Фестиваль «Эхо Любимовки»
Читка пьес участников крупнейшего и самого авторитетного в России фестиваля современной драматургии. На мероприятии выступят его адепты: театр POST, театр «Цехъ», «театр Поколений», «Этюд-Театр». Помимо самих выступлений, гостей ждет оживленная литературная дискуссия с участниками чтений.
Читка пьес участников крупнейшего и самого авторитетного в России фестиваля современной драматургии. На мероприятии выступят его адепты: театр POST, театр «Цехъ», «театр Поколений», «Этюд-Театр». Помимо самих выступлений, гостей ждет оживленная литературная дискуссия с участниками чтений.
17-29 августа
Летний сад
Выставка фотохудожника Бенджамина фон Вонга
На экспозиции представят фотопроекты «Русалки ненавидят пластик» и «Пастух для акул» автора, прославившегося на весь мир благодаря гиперреалистичному художественному стилю в сочетании со спецэффектами и инновационными концепциями в искусстве фотографии. Для съемок создали целый океан из 10000 пластиковых бутылок, куда поместили глянцевых русалок. Своим искусством Фон Вонг обозначает важность проблемы загрязнения мирового океана и бережного отношения к его обитателям.
На экспозиции представят фотопроекты «Русалки ненавидят пластик» и «Пастух для акул» автора, прославившегося на весь мир благодаря гиперреалистичному художественному стилю в сочетании со спецэффектами и инновационными концепциями в искусстве фотографии. Для съемок создали целый океан из 10000 пластиковых бутылок, куда поместили глянцевых русалок. Своим искусством Фон Вонг обозначает важность проблемы загрязнения мирового океана и бережного отношения к его обитателям.
17-29 августа
«Голицын Лофт»
Международный фестиваль экологии «Кислород»
Open-air с маркетом экологичных товаров, кинопоказы документального сериала HBO «Спасите наше завтра», посвященного острым экологическим проблемам, обширная лекционная программа о ЗОЖ, осознанному потреблению и экологической безопасности — все это ждет гостей мероприятия. Среди спикеров — экоблогер и журналист Анастасия Приказчикова, урбанист Саския Бир и специалист по аюрведе из Индии Дас Джаянта Кумар.
Open-air с маркетом экологичных товаров, кинопоказы документального сериала HBO «Спасите наше завтра», посвященного острым экологическим проблемам, обширная лекционная программа о ЗОЖ, осознанному потреблению и экологической безопасности — все это ждет гостей мероприятия. Среди спикеров — экоблогер и журналист Анастасия Приказчикова, урбанист Саския Бир и специалист по аюрведе из Индии Дас Джаянта Кумар.
18 августа
Ботанический сад им. Петра Великого
Summer Music Park
В пятницу, под открытым небом одного из старейших ботанических садов России пройдет концерт в коллектива «A Tempo Orchestra», в составе которого молодые музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской Филармонии. Они сыграют современную версию танго Пьяццоллы и «Времена года» Вивальди. Петербуржцы первыми в мире услышат переложение музыки Астора Пьяццолы для виолончели под управлением дирижера Антона Гаккеля и в исполнении солиста Дмитрия Ганенко.
В пятницу, под открытым небом одного из старейших ботанических садов России пройдет концерт в коллектива «A Tempo Orchestra», в составе которого молодые музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской Филармонии. Они сыграют современную версию танго Пьяццоллы и «Времена года» Вивальди. Петербуржцы первыми в мире услышат переложение музыки Астора Пьяццолы для виолончели под управлением дирижера Антона Гаккеля и в исполнении солиста Дмитрия Ганенко.
18-20 августа
Арт-пространство «Тайга»
Выставка фотокниг I Book Show
Девятый по счету проект британского коллектива Photobookshow, экспозиции которого уже успели посмотреть в Финляндии, Японии, Швеции, Англии и Украине. На первой в России выставке горожане познакомятся с новыми именами в фотографии, пополнят коллекцию альбомов, посетят лекции, диалоги и семинары о новейших тенденциях в искусстве, и, возможно, захотят самостоятельно издать фотоальбом.
Девятый по счету проект британского коллектива Photobookshow, экспозиции которого уже успели посмотреть в Финляндии, Японии, Швеции, Англии и Украине. На первой в России выставке горожане познакомятся с новыми именами в фотографии, пополнят коллекцию альбомов, посетят лекции, диалоги и семинары о новейших тенденциях в искусстве, и, возможно, захотят самостоятельно издать фотоальбом.
18 августа
Крыша Hi-HAt
Проект «Абстрасенция»
Вечерний open-air на площадке с видом на Ботанический сад объединит 12 проектов самых разнообразных стилей атмосферной электроники — от чилвейва до постдабстепа. Среди участников — британский продюсер Ambassadeurs (Марк Добсон), который привезет в Петербург музыку из эпицентра европейской клубной культуры — Берлина. Помимо него выступят петербургские электронщики Long Arm vs. R.Gadzhimuradov, Nuage & Olga Maximova, Slow Sun, Quok из Праги, и многие другие.
Вечерний open-air на площадке с видом на Ботанический сад объединит 12 проектов самых разнообразных стилей атмосферной электроники — от чилвейва до постдабстепа. Среди участников — британский продюсер Ambassadeurs (Марк Добсон), который привезет в Петербург музыку из эпицентра европейской клубной культуры — Берлина. Помимо него выступят петербургские электронщики Long Arm vs. R.Gadzhimuradov, Nuage & Olga Maximova, Slow Sun, Quok из Праги, и многие другие.
19 августа
16:00
Курорт «Игора»
Мастер-класс Тамары Москвиной по фигурному катанию
На крытой арене Ледового дворца курорта пройдет мастер-класс заслуженного советского и российского тренера, семикратной чемпионки СССР и тренера олимпийских чемпионов Елены Бережной и Антона Сихарулидзе, Тамары Москвиной. Гости всесезонного курорта смогут лично пообщаться с тренером и ее воспитанниками, профессиональными спортсменами, а также вникнуть в тренировочный процесс. Вход свободный.
На крытой арене Ледового дворца курорта пройдет мастер-класс заслуженного советского и российского тренера, семикратной чемпионки СССР и тренера олимпийских чемпионов Елены Бережной и Антона Сихарулидзе, Тамары Москвиной. Гости всесезонного курорта смогут лично пообщаться с тренером и ее воспитанниками, профессиональными спортсменами, а также вникнуть в тренировочный процесс. Вход свободный.
19 августа
Музей «Эрарта»
Выставка «Созерцая движение»
Петербургский художник Алексей Ежов представит свои работы, глядя на которые зрители перенесутся в в фантастический мир с образами, знакомыми нам всем с детства по иллюстрациям к сказкам. Отличительная черта художественного стиля петербуржца, картины которого расходятся по частным коллекциям во Франции, Германии и Японии, гибриды фантазийных животных и механических устройств.
Петербургский художник Алексей Ежов представит свои работы, глядя на которые зрители перенесутся в в фантастический мир с образами, знакомыми нам всем с детства по иллюстрациям к сказкам. Отличительная черта художественного стиля петербуржца, картины которого расходятся по частным коллекциям во Франции, Германии и Японии, гибриды фантазийных животных и механических устройств.
19 августа
Музей стрит-арта
Лекция «Зарождение уличной культуры в мирe и в CCCP»
Первый советский и российский уличный художник Вадим «Крыс» Мейкшанс, создатель первого в СССР задокументированного граффити, расскажет о зарождении стрит-арт культуры в мировом масштабе: от росписи зданий в 1917 году до начала хип-хоп движения в СССР 80-х. Слушатели также узнают об истории развития брейкданса и DJ-инга в СССР и России. Начало в 14:00
Первый советский и российский уличный художник Вадим «Крыс» Мейкшанс, создатель первого в СССР задокументированного граффити, расскажет о зарождении стрит-арт культуры в мировом масштабе: от росписи зданий в 1917 году до начала хип-хоп движения в СССР 80-х. Слушатели также узнают об истории развития брейкданса и DJ-инга в СССР и России. Начало в 14:00
19 августа
15:00
Новая Голландия
Августовские «Диалоги»
На этот раз в рамках проекта «Открытая библиотека» кинокритик Антон Долин и киновед Андрей Плахов поговорят об искусстве кино, потомственный историк и автор передач на радио «Маяк» и «Голос России» Тамара Эйдельман и журналист Сергей Бунтман обсудят преподавание истории в российских школах, а писательница и сценарист Людмила Улицкая и литовский прозаик, режиссер Марюс Ивашкявичюс — автор произведений, переведенных более чем на 10 языков, завершат «Диалоги» обсуждением банальности зла. Вход свободный.
На этот раз в рамках проекта «Открытая библиотека» кинокритик Антон Долин и киновед Андрей Плахов поговорят об искусстве кино, потомственный историк и автор передач на радио «Маяк» и «Голос России» Тамара Эйдельман и журналист Сергей Бунтман обсудят преподавание истории в российских школах, а писательница и сценарист Людмила Улицкая и литовский прозаик, режиссер Марюс Ивашкявичюс — автор произведений, переведенных более чем на 10 языков, завершат «Диалоги» обсуждением банальности зла. Вход свободный.
19 августа
19:00
Музей стрит-арта
Выставка «Пышкаут»
Самый горячий инстаграм Пышечной на Большой Конюшенной, 25, взорвавший соцсети в июле, приглашает петербуржцев и гостей города в «мир пышечного хайпа». Гостям представят около 30 работ из серии «Тяжёлый пышечный люкс», street-style съемки и объекты, созданные специально для экспозиции. На вечеринке по случаю открытия всех пришедших ждут свежеиспечённые пышки из легендарного петербургского заведения, ставшего визитной карточкой города, а также welcome drink и сет от DJ Марата Кортеза.
Самый горячий инстаграм Пышечной на Большой Конюшенной, 25, взорвавший соцсети в июле, приглашает петербуржцев и гостей города в «мир пышечного хайпа». Гостям представят около 30 работ из серии «Тяжёлый пышечный люкс», street-style съемки и объекты, созданные специально для экспозиции. На вечеринке по случаю открытия всех пришедших ждут свежеиспечённые пышки из легендарного петербургского заведения, ставшего визитной карточкой города, а также welcome drink и сет от DJ Марата Кортеза.
19 августа
Киностудия «Лендок»
Благотворительный показ фильма «Возвращение»
Журнал «Искусство кино» вместе с новым главным редактором, кинокритиком Антоном Долиным покажет ленту номинанта премии «Оскар» Андрея Звягинцева. Помимо кинопоказа, гости прослушают авторские лекции и посетят мастер-классы. Собранные с показа средства пойдут на развитие единственного в России искусствоведческого аналитического издания.
Журнал «Искусство кино» вместе с новым главным редактором, кинокритиком Антоном Долиным покажет ленту номинанта премии «Оскар» Андрея Звягинцева. Помимо кинопоказа, гости прослушают авторские лекции и посетят мастер-классы. Собранные с показа средства пойдут на развитие единственного в России искусствоведческого аналитического издания.
19-20 августа
Крепость Корела
Военно-исторический фестиваль «Карельские рубежи»
Во второй половине августа Корела погрузится в мир XVII века, а гости фестиваля максимально близко познакомятся с событиями, происходившими на северных рубежах Руси несколько столетий назад. На территории современного Приозерска тогда шла вражеская осада крепости, которая продлилась полгода. Детально увидеть, как это происходило, помогут реконструкторы, которые восстановят исторические события во всеоружии и в полном обмундировании.
Во второй половине августа Корела погрузится в мир XVII века, а гости фестиваля максимально близко познакомятся с событиями, происходившими на северных рубежах Руси несколько столетий назад. На территории современного Приозерска тогда шла вражеская осада крепости, которая продлилась полгода. Детально увидеть, как это происходило, помогут реконструкторы, которые восстановят исторические события во всеоружии и в полном обмундировании.
20 августа
Музей театрального искусства
Выставка «Весь Бакст»
Последний день работы выставки, посвященной многоликому модернисту. На экспозиции представлены графика и живопись, рисунки, костюмы, открытки, фотоснимки и впервые для широкой публики — сценография к балету-пантомиме «Сердце маркизы» от звезды эстетского объединения «Мир искусства» и автора декораций к дягилевским балетам. Помимо этого, гости выставки увидят серию фарфоровых статуэток по мотивам балета «Карнавал» Мейсенской мануфактуры — настоящая антикварная редкость на сегодняшний день.
Последний день работы выставки, посвященной многоликому модернисту. На экспозиции представлены графика и живопись, рисунки, костюмы, открытки, фотоснимки и впервые для широкой публики — сценография к балету-пантомиме «Сердце маркизы» от звезды эстетского объединения «Мир искусства» и автора декораций к дягилевским балетам. Помимо этого, гости выставки увидят серию фарфоровых статуэток по мотивам балета «Карнавал» Мейсенской мануфактуры — настоящая антикварная редкость на сегодняшний день.
20 августа
Jagger Club
Концерт Robert Plant
В воскресенье поклонники Led Zeppelin отметят день рождение «златокудрого рок-божества», вокалиста группы – Роберта Планта. Петербургский трибьют-коллектив That Zeppelin исполнит величественные и монументальные композиции британских рокеров, а поклонники музыкантов погрузятся в ностальгическую атмосферу рок-н-рольного братства 70-х годов, когда в мире царствовала любовь.
В воскресенье поклонники Led Zeppelin отметят день рождение «златокудрого рок-божества», вокалиста группы – Роберта Планта. Петербургский трибьют-коллектив That Zeppelin исполнит величественные и монументальные композиции британских рокеров, а поклонники музыкантов погрузятся в ностальгическую атмосферу рок-н-рольного братства 70-х годов, когда в мире царствовала любовь.
20 августа
Ресторанный день
В воскресенье, в рамках гастрономического флешмоба, который регулярно проводится по всему миру, фуд-энтузиасты со всего Петербурга откроют однодневные бары, кафе или рестораны во дворах, квартирах, арт-пространствах или студиях (выбрать куда пойти можно здесь). Любой желающий станет участником мастер-классов по приготовлению любимых блюд на свежем воздухе и попробует деликатесы от тартов и трюфелей, до домашних настоек, лимонадов и японских печеных рыбок — все это, а еще новые знакомства и рецепты от фанатов кулинарного искусства, будет доступно каждому гостю.
В воскресенье, в рамках гастрономического флешмоба, который регулярно проводится по всему миру, фуд-энтузиасты со всего Петербурга откроют однодневные бары, кафе или рестораны во дворах, квартирах, арт-пространствах или студиях (выбрать куда пойти можно здесь). Любой желающий станет участником мастер-классов по приготовлению любимых блюд на свежем воздухе и попробует деликатесы от тартов и трюфелей, до домашних настоек, лимонадов и японских печеных рыбок — все это, а еще новые знакомства и рецепты от фанатов кулинарного искусства, будет доступно каждому гостю.
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