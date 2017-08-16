Петербург оказался лучше Москвы в мировом рейтинге городов

Австралийский Мельбурн седьмой раз подряд возглавил рейтинг лучших городов для жизни по версии исследовательской компании Economist Intelligence Unit (EIU). Самым худшим городом для жизни признан Дамаск. Петербург занял 76-е, а Москва — 80-е место из 140.

Причем российская столица попала в пятерку городов, сильнее всего сдавших позиции за последние 5 лет.

Десятка лучших городов для жизни выглядит так:

Мельбурн (Австралия, 97,5 балла); Вена (Австрия, 97,4); Ванкувер (Канада, 97,3); Торонто (Канада, 97,2); Калгари (Канада), Аделаида (Австралия, по 96,6); Перт (Австралия, 95,9); Окленд (Новая Зеландия, 95,7); Хельсинки (Финляндия, 95,6); Гамбург (Германия, 95).

В десятку худших для жизни вошли города, где жизнь людей оказалась серьезно подорванной из-за войн и беспорядков, а также бедности.

Она выглядит так:

Дамаск (Сирия, 30,2); Лагос (Нигерия, 36); Триполи (Ливия, 36,6); Дакка (Бангладеш, 38,7); Порт-Морсби (Папуа — Новая Гвинея, 39,6); Алжир (Алжир, 40,9), Карачи (Пакистан, 40,9); Хараре (Зимбабве, 42,6); Дуала (Камерун, 44); Киев (Украина, 47,8).

Всего в рейтинге оценивалось качество жизни в 140 городах. За параметры оценки эксперты принимали безопасность, уровень здравоохранения, культуры, защиты окружающей среды, образования и инфраструктуры.

По материалам «ДП».