Появилась карта имен чиновников, превративших петербургские газоны в болота
Общественное движение представило интерактивную карту с именами чиновников, которые, по мнению активистов, виновны в превращении газонов в городе в грязное болото или пыльные пустыри.
«Мы собрали данные по всем проблемным адресам с именами чиновников и нанесли на карту», — сообщают представители движения в своей официальной группе «ВКонтакте». «Помимо этого, мы указали их должности и контакты, чтобы жители понимали, на ком лежит ответственность за грязное болото или пыльный пустырь вместо красивого и чистого газона и от кого необходимо требовать исполнения обязанностей», — отмечают они.
Ранее активисты составили карту проблемных газонов и попросили губернатора Петербурга Георгия Полтавченко принять меры по предотвращению незаконной парковки на них, привлечению нарушителей к ответственности, восстановлению благоустройства.
На прошлой неделе активисты спросили пользователей «ВКонтакте», какие нарушения городской среды доставляют им больше всего неудобств этим летом. В нем поучаствовали около 1,1 тыс. человек, большинство которых, свыше 33%, назвали главной проблемой парковку на газонах и тротуарах.
По материалам «ДП».
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