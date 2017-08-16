Появилась карта имен чиновников, превративших петербургские газоны в болота

Общественное движение представило интерактивную карту с именами чиновников, которые, по мнению активистов, виновны в превращении газонов в городе в грязное болото или пыльные пустыри.

«Мы собрали данные по всем проблемным адресам с именами чиновников и нанесли на карту», — сообщают представители движения в своей официальной группе «ВКонтакте». «Помимо этого, мы указали их должности и контакты, чтобы жители понимали, на ком лежит ответственность за грязное болото или пыльный пустырь вместо красивого и чистого газона и от кого необходимо требовать исполнения обязанностей», — отмечают они.