Трассу «Скандинавия» завалило «Сникерсами» и «Фантой»

«Фура в кювете. В том же кювете за ней лежит грузовик на крыше. ДПС и скорая на месте», – пишут на портале «Мегаполис».

Напомним, во вторник,15 августа, на круговом пересечении проспекта Ветеранов и Дачного проспекта в результате ДТП на проезжую часть высыпались арбузы.