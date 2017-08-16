Трассу «Скандинавия» завалило «Сникерсами» и «Фантой»

Серьезное ДТП произошло 16 августа на автодороге «Скандинавия» между Гаврилово и Толоконниково в Выборгском районе Ленинградской области.

В кювет, по словам очевидцев, вылетели фура и грузовик. Дорога оказалась завалена снеками и залита напитками. На место прибыла машина скорой помощи.

«Недалеко от Гаврилово свалилась в кювет фура с товаром», – пишет очевидец по имени Алексей в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

«Фура в кювете. В том же кювете за ней лежит грузовик на крыше. ДПС и скорая на месте», – пишут на портале «Мегаполис».

Напомним, во вторник,15 августа, на круговом пересечении проспекта Ветеранов и Дачного проспекта в результате ДТП на проезжую часть высыпались арбузы.

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