Трассу «Скандинавия» завалило «Сникерсами» и «Фантой»
Серьезное ДТП произошло 16 августа на автодороге «Скандинавия» между Гаврилово и Толоконниково в Выборгском районе Ленинградской области.
В кювет, по словам очевидцев, вылетели фура и грузовик. Дорога оказалась завалена снеками и залита напитками. На место прибыла машина скорой помощи.
«Недалеко от Гаврилово свалилась в кювет фура с товаром», – пишет очевидец по имени Алексей в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
«Фура в кювете. В том же кювете за ней лежит грузовик на крыше. ДПС и скорая на месте», – пишут на портале «Мегаполис».
Напомним, во вторник,15 августа, на круговом пересечении проспекта Ветеранов и Дачного проспекта в результате ДТП на проезжую часть высыпались арбузы.
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