Петербург избавят от крупных вывесок
Вывески торговых объектов, высота букв которых превышает 62 см, должны быть демонтированы. Нарушителей ждет штраф или не согласование вывески на новый срок. Это касается 18,5 тыс. торговых объектов в Петербурге — но многим предпринимателям проще постоянно платить за «неправильные» вывески.
С сентября владельцы коммерческих объектов (гипермаркетов, торговых центров, кафе и ресторанов, как крупных, так и малых) столкнутся с проблемой, связанной с принятием в Петербурге нового эстетического регламента, который меняет правила установки вывесок. Регламент был принят еще в январе, но проблема обостряется только сейчас, так как у владельцев многих объектов заканчивается пятилетний срок эксплуатации старых вывесок и вскоре им потребуется получение согласования на новые.
Штраф за нарушение эстетического регламента составляет от 30 тыс. до 100 тыс. рублей и может быть наложен многократно. По сведениям «ДП», уведомления о штрафах уже начали получать, к примеру, магазины сети «О’Кей». В самой сети прокомментировать ситуацию обещали позже.
Специалисты по наружной рекламе советуют в дальнейшем использовать не оригинальные вывески, требующие дополнительных согласований, а выбирать из нескольких десятков уже разработанных КГА типовых конструкций: при этом на сайте комитета можно выбрать шрифт, расстояния между буквами вывески, ее. «И тогда согласования будут получены наверняка», — считает Роман Шайхайдаров, председатель комиссии по рекламе и информации Общественного совета по развитию предпринимательства при губернаторе. «Готовые» вывески не решают проблемы высоты букв, но, по информации специалиста, диалог с властью на эту актуальную тему ведется.
Георгий Полтавченко на заседаниях в Смольном неоднократно высказывался на тему того, что вывески в Петербурге должны быть в едином стиле, который бы гармонировал с архитектурным обликом города, а не уродовал бы его.
По материалам «ДП».
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