Минкульт сделает из Выборга город-музей

Выборг вошел в число городов, где будет реализован пилотный проект Минкульта по созданию городов-музеев, сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра культуры РФ Олег Рыжков.

Проект предусматривает реставрацию с максимальным сохранением исторической части города. В Минкульте считают, что в Выборге «сложились наиболее благоприятные условия для реализации данного подхода».

«Выборг — наш фасад, который смотрит на запад, в сторону Финляндии и Скандинавии. Экономический эффект от создания правильной среды в этом городе проявится быстрей, в том числе и за счет туристов», — цитирует агентство Рыжкова.

«Нам досталось богатейшее наследие от предков. И наши малые исторические города могут стать примером создания комфортных пространств для жизни. А турист в них появится автоматически», — отметил он.

Напомним, ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко высказался о необходимости снести исторические здания в центре Выборга. По его словам, единственный способ спасти облик города — избавиться от домов, которые уже не подлежат восстановлению и построить новые с историческими фасадами. 

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