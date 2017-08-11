Долин и Улицкая примут участие в августовских «Диалогах» на Новой Голландии

19 августа «Диалоги» проекта «Открытая библиотека» пройдут на Новой Голландии. В 15:00 ожидается выступление кинокритика и главного редактора журнала «Искусство кино» Антона Долина и киноведа, обозревателя газеты «Коммерсант» Андрея Плахова с темой «Искусство кино».

Затем в 16:30 преподавание истории в школе обсудят потомственный историк и автор передач на радио «Маяк» и «Голос России» Тамара Эйдельман и журналист, первый заместитель главреда «Эха Москвы» Сергей Бунтман. 

Завершат «Диалоги» в 18:00 писательница и сценарист Людмила Улицкая и литовский прозаик, режиссер Марюс Ивашкявичюс — автор произведений, переведенных более чем на 10 языков. Тема обсуждения — «Банальность зла».

Вход свободный.

 

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