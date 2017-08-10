На выходных в центре Петербурга закроют движение из-за велопробега

В центре Петербурга в субботу, 12 августа, будет полностью прекращено движение автомобилей из-за проведения велопробега, посвященного Дню строителя.

В городской администрации уточняют, что с 10:00 до 11:00 невозможно будет проехать на пл. Растрелли, а также по ходу движения колонны участников велопробега с 11:00 до 12:00 по ул. Смольного, Смольной набережной в направлении к Воскресенской набережной, по Воскресенской набережной в направлении к набережной Кутузова, по набереной Кутузова, Дворцовой набережной на участке от набережной реки Фонтанки до Троицкого моста, по Троицкому мосту, а также по Кронверкской набережной.

Водителей просят заранее выбирать удобные маршруты, чтобы избежать пробок.

По материалам «ДП».

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

В петербургских автобусах ввели оплату банковской картой

На севере КАД сужена вдвое до конца недели

Две линии Васильевского острова на три месяца закроют для проезда

РЖД планирует запустить поезда по маршруту Петербург-Калининград-Берлин

«Победа» снизит стоимость билетов до 777 руб. после отмены бесплатного багажа

Движение в центре ограничат из-за Дня ВДВ

Метро Петербурга признало неудачным эксперимент по тотальному досмотру пассажиров

Какие мосты и набережные закроют 28 и 30 июля в Петербурге?