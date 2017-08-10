На выходных в центре Петербурга закроют движение из-за велопробега

В центре Петербурга в субботу, 12 августа, будет полностью прекращено движение автомобилей из-за проведения велопробега, посвященного Дню строителя.

В городской администрации уточняют, что с 10:00 до 11:00 невозможно будет проехать на пл. Растрелли, а также по ходу движения колонны участников велопробега с 11:00 до 12:00 по ул. Смольного, Смольной набережной в направлении к Воскресенской набережной, по Воскресенской набережной в направлении к набережной Кутузова, по набереной Кутузова, Дворцовой набережной на участке от набережной реки Фонтанки до Троицкого моста, по Троицкому мосту, а также по Кронверкской набережной.

Водителей просят заранее выбирать удобные маршруты, чтобы избежать пробок.

По материалам «ДП».