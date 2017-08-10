«Пулково-2» собираются переделать под лоукостеры с помощью Air Asia

Аэропорт «Пулково» продолжает искать возможность привлечь в город лоукостерные компании, рассказал 9 августа журналистам глава комитета по транспорту Александр Головин.

«Первый лоукостер уже известен, это Wizz Air, с которым уже заключено соглашение. Он будет летать в Будапешт, за цену примерно от 30 до 100 евро в один конец, — пояснил чиновник. — А второй задачей является трансформация Пулково-2 под нужды лоукостеров. И еще мы ведем переговоры с Air Asia: они летают во Вьетнам, Индию, Сингапур».

Кроме того, он рассказал, что в первом полугодии 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016-го пассажиропоток в аэропорту Петербурга вырос на 20-30%. По его словам, «это уже почувствовали и операторы строительства будущего аэроэкспресса в Пулково». Чиновник обещал, что строительство начнется после окончания ЧМ-2018.

Air Asia — самая крупная бюджетная авиакомпания в Азии. Совершает местные и международные перелёты по более чем 400 направлениям в 25 странах. Главным транзитным узлом авиаперевозчика является Международный аэропорт Куала-Лумпур (Малайзия).

По материалам «Фонтанки».