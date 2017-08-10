В Петербурге появится новый вид общественного транспорта

В Петербурге в рамках проекта «Чистое небо» с Невского проспекта уже в 2018 году уберут провода и запустят троллейбусы с автономным ходом, рассказал глава комитета по транспорту Александр Головин.

По словам Головина, Смольный закупил более ста таких троллейбусов — в этом городу помогла субсидия Министерства транспорта РФ. Кроме того, в следующем году город запустит 50 электробусов на Васильевском острове и части Петроградской стороны. По его словам, в конце маршрута электробусов будет действовать автоматическая зарядная станция, и в приезжающем туда электробусе будут просто менять батарею на уже заряженную.

Троллейбусы с увеличенным автономным ходом (так называемые бесконтактные) на литий-ионных аккумуляторных батареях могут передвигаться без контактной сети на расстояние не менее 30 км. Год назад Смольный объявил о планах купить 103 таких троллейбуса с для использования в Приморском районе. В 2016 году ожидалась поставка одного троллейбуса, в 2017 году — 98, а в 2018 году — трех.

По материалам «ДП».