В Петербурге открылся благотворительный магазин «БлагоДаря»

В Петербурге начал работу благотворительный магазин «БлагоДаря» одноимённого фонда. В нем принимают в дар вещи, которые либо передаются нуждающимся, либо выставляются на продажу по доступным ценам, а вырученные средства направляются на помощь нуждающимся.

Фонд оказывает помощь и другим организациям, среди которых центр «Антон тут рядом», AdVita, «Родительский мост», «ТОЧКА ОПОРЫ» и другие. Жертвователь может самостоятельно выбрать любую из них в качестве адресата для передачи вырученных средств. 

«БлагоДаря» принимает в дар и продает вещи в отличном состоянии — новые или имеющие товарный вид. Список достаточно большой — от одежды до бытовой техники и мебели. 20% из принимаемых вещей направляются в различные социальные службы, 60% — на продажу. Приобрести их теперь можно в новом магазине, который открылся в доме 17/25 по улице Пестеля.

По материалам «Фонтанки».

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