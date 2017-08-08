Из-за сбоя МРЭО в Петербурге не зарегистрировать машину

Работа МРЭО в городе и области встала из-за технических проблем федеральной информационной системы (ФИС). Когда регистрационно-экзаменационные отделы заработают вновь, в местном УГИБДД пока сказать не могут. Автовладельцев просят перенести визиты в МРЭО хотя бы на 9 августа.

С утра 8 августа во всех МРЭО города и области не могут ни зарегистрировать авто, ни снять с регистрации, ни выдать справку. Это связано с очередным сбоем в работе ФИС.

Через эту систему, объединяющую информацию о транспорте во всех регионах РФ, машины проверяют перед оформлением сделок купли-продажи и других регистрационных мероприятий. ФИС аккумулирует сведения, посылаемые подразделениями ГИБДД всей страны, об автомобилях и гражданах, документах (ПТС, водительских удостоверениях, отдельно – о пропавших документах), а также об угонах, административных правонарушениях и ДТП.

В пресс-службе управления ГИБДД по Петербургу и области «Фонтанке» подтвердили, что с 11.00 доступ к базе отсутствует, поэтому в управлении просят перенести как минимум на завтра запланированные визиты в МРЭО. О том, заработает ли база 9 августа, в управлении обещают сообщить дополнительно.

Подключение к ФИС пропадает регулярно. В последний раз в Петербурге это случилось 22 июля.

По материалам «Фонтанки».