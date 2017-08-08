Петербуржцев бесплатно обучат художественным ремеслам

Площадка «Открытые мастерские» (организатор — Лермонтовская библиотека) объявила о новом проекте под названием «Рисуем в большом городе».

Его целью является объединение людей с помощью различных художественных практик. «Мы будем собираться раз в неделю на площадках города, позировать, рисовать, знакомиться и общаться», – рассказали организаторы. Присоединиться к «Открытым мастерским» может любой желающий, для этого не требуется каких-либо специальных навыков — обучение проводится бесплатно и ориентировано на то, чтобы познакомить людей с тем или иным художественным ремеслом, которым они прежде не занимались. Среди курсов «Открытых мастерских» в разное время были такие предметы, как столярное дело и книжный переплет, студийная фотография и флористика, литье бетона и печать по ткани, станковая графика дизайн одежды, живопись и работа с натуральной кожей.

Первая встреча в рамках «Рисуем в большом городе» состоится 11 августа в 19.00 на Лиговском, 99. Для участия необходима регистрация. По всем вопросам организаторы просят обращаться в официальные группы в соцсетях.

По материалам «Фонтанки».