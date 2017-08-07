В Петербурге откроется уличная инсталляция, посвященная людям с тяжелой инвалидностью

На бульваре Якубовича 8 августа откроется уличная инсталляция арт- и документального проекта «Глубоко внутри», посвященного людям с тяжелой инвалидностью из психоневрологического интерната № 3 в Петергофе — одного из крупнейших в стране.

«Глубоко внутри» — совместный проект благотворительной организации «Перспективы», студии визуальных коммуникаций «Гонзо-дизайн» при поддержке Генконсульства Королевства Нидерландов в Петербурге. Его задача — показать, что существует другая сторона жизни, которая для большинства здоровых людей остается невидимой.

Рядом с ЦВЗ «Манеж» появится стена-ширма. Она воплотит собой образ коридора психоневрологического интерната, в котором живут люди, не выходящие за пределы закрытого учреждения. Прорезанные окна в стене позволяют двум разным мирам — внутри и за пределами интерната — оказаться в одной плоскости. На стене зрители увидят запечатленные моменты из жизни людей с тяжелыми нарушениями развития, их мысли и чувства.

В петергофском интернате проживают 1030 человек. «Перспективы» поддерживают 148 ребят с самыми разными нарушениями развития. «Мы не видим этих людей на улице, мы ничего не знаем о том, как устроена их жизнь. Проект дает возможность зрителю приблизиться к особым людям и почувствовать, что нас всех объединяют одни и те же переживания, а наши миры глубоко внутри очень похожи», — говорят его создатели.

Инсталляцию можно назвать экспериментом в области арт-социальных инициатив в России и мире. Ее можно будет увидеть до 15 сентября.

По материалам «Фонтанки».