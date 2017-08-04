В выходные в Петербурге ожидаются гроза и сильный ветер

Погода в грядущие выходные в Северной столице будет традиционно пасмурной. Синоптики дают неблагоприятный прогноз сразу на три дня.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу со ссылкой на метеорологов, грозы с сильным ветром ожидают петербуржцев и гостей города в субботу, воскресенье и понедельник в дневные часы. Местами порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

Температура воздуха в выходные не прогреется больше чем на 13-14 градусов ночью и 18-20 — днем. В понедельник потеплеет до 23-х градусов.

По материалам «Фонтанки».

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