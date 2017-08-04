Митрополит Варсонофий: «Зенит-Арену» удалось достроить только с помощью небесных сил

Митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий в рамках визита в Мордовию посетил «Мордовия Арену». В разговоре с журналистами 3 августа он сравнил стадионы Петербурга и Саранска, а также заметил, что в Северной столице спортивную арену удалось достроить только с Божьей помощью.

«Потому что я был свидетелем того, как строили стадион в Санкт-Петербурге. Подрядчики приходят, что-то делают, у них все разваливается – уходят. А время-то идет. В итоге до того дотянули, что пришлось даже молебны служить на стадионе, призывать на помощь небесные силы! И с Божьей помощью это строительство все-таки завершили», – заявил митрополит журналистам.

Напомним, что первый молебен на стадионе «Санкт-Петербург» состоялся 12 сентября 2016 года. Как писала «Фонтанка», молящиеся обошли все помещения стадиона с Державной иконой Божией Матери.

До того, как возглавить Санкт-Петербургскую митрополию, владыка Варсонофий являлся митрополитом Мордовским и Саранским.

По материалам «Фонтанки».