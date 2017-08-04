В метро Петербурга отказались размещать двусмысленную рекламу Burger King

В метро Петербурга отказались размещать рекламу Burger King из-за неоднозначного слогана. Оператор Wi-Fi в подземке — компания «Максима Телеком» посчитала что вопрос «Почему утром стоит?» (заглянуть в Burger King) «может дискриминировать» людей со слабым здоровьем.

«Данный вопрос может дискриминировать тех пользователей высокоскоростной бесплатной сети MT-FREE, которых в силу слабого здоровья может оскорбить данное сообщение», — сообщается в письме оператора.