В метро Петербурга отказались размещать двусмысленную рекламу Burger King

В метро Петербурга отказались размещать рекламу Burger King из-за неоднозначного слогана. Оператор Wi-Fi в подземке — компания «Максима Телеком» посчитала что вопрос «Почему утром стоит?» (заглянуть в Burger King) «может дискриминировать» людей со слабым здоровьем.

«Данный вопрос может дискриминировать тех пользователей высокоскоростной бесплатной сети MT-FREE, которых в силу слабого здоровья может оскорбить данное сообщение», — сообщается в письме оператора.

 

В свою очередь, в ресторане быстрого питания сочли отказ в размещении рекламы «произволом» и пообещали пожаловаться в ФАС.

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