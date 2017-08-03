При взрывах в Абхазии погибли две петербурженки

При взрывах на складе боеприпасов в Абхазии погибли две туристки из России. Об этом в четверг, 3 августа, «Интерфаксу» сообщил пресс-секретарь МЧС республики Мизан Ломия, пишет «Лента.ру».

«Три женщины в момент взрывов находились на конной прогулке в окрестностях склада боеприпасов. Две женщины, предположительно, жительницы Санкт-Петербурга, погибли, их тела спасатели нашли утром», — отметил он.

Пресс-секретарь посольства России в Абхазии Турал Джавадов сообщил, что количество россиян, пострадавших при взрыве на военном складе в республике, увеличилось до 35.

По материалам «Фонтанки».

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